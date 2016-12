Chiellini avverte la Juve: "Non sarà facile vincere un altro scudetto" 

foto LaPresse 15:13 - Messaggi dagli Usa. La Juve, impegnata nel prestigioso torneo Guinness, è piena di ambizioni. Ma sa che ci sono trappole ovunque. La conferma arriva dalle parole di Giorgio Chiellini: “Vincere tre campionati consecutivi è difficile - dice il difensore - ma abbiamo tutto per farcela. Non sarà una passeggiata. Rivali? Il Napoli, profondamente rinnovato e con un nuovo allenatore, il Milan, l'Inter e la Fiorentina sono un gradino sopra le altre”. - Messaggi dagli Usa. La, impegnata nel prestigioso torneo Guinness, è piena di ambizioni. Ma sa che ci sono trappole ovunque. La conferma arriva dalle parole di“Vincere tre campionati consecutivi è difficile - dice il difensore - ma abbiamo tutto per farcela. Non sarà una passeggiata. Rivali? Ilprofondamente rinnovato e con un nuovo allenatore, ile lasono un gradino sopra le altre”.

Un Chiellini a 360 gradi, che prova rispetto per gli avversari, si dice comunque fiducioso per la sua Juve, ma non si tira indietro quando si tratta di togliere qualche sassolino dalla scarpa. Il difensore spalleggia Conte, assumendo la stessa posizione, non appena l'argomento vira sul calciomercato e su chi ha parlato di grandi spese della Juve. “Non corrisponde al vero e quando si tirano fuori certe cose sarebbe bene documentarsi per poterle giustificare. Noi vogliamo arrivare sempre più in alto grazie ad un progetto". Per molti l'affondo è per Walter Mazzarri.