Inter, Moratti: "Ecco perché sto trattando la cessione con Thohir" 

In una lunga intervista con il direttore de La Gazzetta dello Sport, Andrea Monti, Massimo Moratti si apre e svela la rivoluzione nerazzurra: "La nostalgia, per definizione, ci sta sempre alle spalle. Questo il limite degli atti d’amore, i miei come quelli di Pellegrini... No, io ho deciso di guardare al futuro".

Il numero uno nerazzurro ringrazia l'ex presidente Ernesto Pellegrini che 24 ore fa aveva lanciato un appello per non cedere a Thohir e offerto un aiuto economico: "Sono rimasto colpito. Ha ragione: le squadre di calcio bisogna amarle. E io credo di saperne qualcosa... Mi ha telefonato e mi ha detto: Massimo, i dispiace se dico quelle cose? Figurati, gli ho risposto. E' un gran signore...".

La cessione a Thohir ha uno scopo ben preciso: "I debiti, i debiti: parlate sempre di quelli, ma è un errore di prospettiva. Il debito dell’Inter è simile a quello di altre grandi società, e non mi preoccupa affatto. Comunque rimanda in gran parte alla mia persona ed è strutturato in maniera solida. Potrei tranquillamente continuare da solo. Il problema non sono i debiti, il vero problema è il fatturato. Sono le risorse necessarie per lo sviluppo: un tema commerciale, se proprio non vogliamo definirlo industriale, che nel calcio suona brutto... Ciò di cui mi preoccupo è il futuro della squadra. E questo non può prescindere dall'espansione del marchio sul mercato internazionale".

Serve un Inter più internazionale: "Oggi ci ritroviamo incapaci di fare sistema, con stadi vetusti, senza un format che possa realmente attrarre un interesse planetario. Creare un solido mercato all’estero è un’operazione lunga, difficile e costosa. E la concorrenza è fortissima. L’ingresso di un socio asiatico, per esempio, quel mercato fondamentale te lo porta in casa. Ti costringe a cambiare indirizzo e abitudini manageriali. Ti apre al mondo e a nuove risorse in modo quasi automatico. Insomma, ti internazionalizza persino più di un Triplete...".