Gamper, Barcellona spettacolare: 8-0 al Santos

Il Barcellona parte con i pezzi pregiatissimi, ma senza Neymar e con Messi a fare da spauracchio là davanti con Sanchez e Pedro a supporto. La Pulce battezza la partita con un colpo di testa. Non è la specialità della casa, non entra, ma per il Santos i segnali sono già inquietanti. Il Barça pressa ai limiti dell’asfissia e costringe i bianchi a faticare pure per superare la metà campo. Pedro è una scheggia che si infila nella carne viva della difesa ospite. il Santos è stordito. Attaccato su tutti fronti. Barricato. Al 7’ arriva il vantaggio, che già intasava l’aria. Pedro, sempre lui, parte come un razzo centralmente, verticalizza, gli sporcano pure il passaggio ma in agguato c’è l’alieno. Leo Messi è un rapace, aggira Aranha e mette dentro. Per lui una consuetudine, per il Santos è l’inizio della fine. Al 12’ arriva l’autogol perché quando non segna Messi, c’è sempre Leo. L’altro, il difensore ospite che, terrorizzato dalla presenza di Sanchez, anticipa il portiere sul cross di Dani Alves e lo beffa con un pallonetto. Sarebbe un gol fantastico, ma è fatto nella porta sbagliata.

La furia blaugrana è inarrestabile. Al 21’ c’è Alexis Sanchez per il tris. L’ex Udinese ruba palla sulla trequarti, scambia con Messi e la Pulce gli dice: “Vai a segnare”. Subito accontentato. Tre a zero. Per Aranha è un viaggio incubo, anche se l’estremo difensore prova ad addolcirlo con una parata bassa su tiro di Iniesta, nato dalla solita combinazione lampo nei sedici metri brasiliani. L’appuntamento col poker è solo rinviato. Non scocca neanche la mezzora e gli azulgrana refreshano il manuale del calcio. Quattro passaggi, palla che non si alza da terra e Pedrito la sbatte dentro. Una tempesta perfetta e schiarite per il Santos non ce ne sono. Agonia. L’unico sussulto del Camp Nou arriva quando Messi viene alzato da terra e ci resta per qualche secondo. Senza conseguenze.Tant’è che pochi minuti dopo l'argentino sfiora pure la cinquina. Aranha stavolta raccoglie il pallone prima che finisca nel sacco. Il primo tempo finisce tra gli applausi dei tifosi locali e il sospiro di sollievo degli ospiti.

Comincia la ripresa, comincia con la standing ovation che saluta l'ingresso di Neymar. Lui con Messi. Primizia. Dura poco più di un quarto d'ora. Occhi su di loro ma a segnare e fare “chiasso” è Cesc Fabregas (sempre seguito, ma invano, dal Manchester United). Doppietta per lui (sul secondo gol assist di Neymar), game, set and match per gli azulgrana, che quasi spaccano la traversa sudamericana, sempre con Fabregas, stavolta su un capolavoro da fermo. Non è finita. Valzer di cambi. Adriano si inventa il 7-0 con gli effetti speciali, Fabregas non ha ancora terminato lo show. Mancano sette minuti quando dice al neo-entrato Dongou che è tempo di 8-0. Poi altra traversa, tocca a Neymar controllare la staticità dei legni ospiti. Poco prima l'altra notizia della serata: Santos pericoloso e Pinto che certifica la sua presenza nella notte del Barcellona. Del dominio assoluto. Non sarà sempre così facile, ma i messaggi alla concorrenza sono sportivamente efferati.