Amichevoli: il Toro c'è, poker al Savona

Note positive per Giampiero Ventura. Nell'amichevole giocata a Mondovì, il Torino sconfigge infatti con un secco 4-0 il Savona, formazione che milita in Lega Pro Prima Divisione. Apre le danze Emiliano Moretti al 17', mentre al 41' Ciro Immobile ribadisce in rete un bolide dello svedese Farnerud. Nella ripresa si scatena Larrondo, autore di una doppietta al 56' e al 74'. Prossimo appuntamento per il Toro l'8 agosto contro il Novara.

Buone le indicazioni che arrivano dalla gara di questo pomeriggio. Ventura, sotto gli occhi di circa duemila tifosi accorsi per l’occasione, ha schierato dal primo minuto diversi nuovi arrivi. Il tecnico del Toro ha optato inizialmente per un inusuale 5-3-2, con Cerci e Immobile coppia d'attacco. Unica nota negativa l'infortunio occorso all'ex Napoli El Kaddouri, uscito al 35' del primo tempo per un problema al fianco. Interessante anche la prova di Bellomo, che ha fornito a Larrondo l'assist per il secondo gol.