Napoli, Benitez: "Insigne è importante". Cannavaro: "Abbiamo allenatore vincente" 

10:48

- Contento per il suo Napoli, contento per essere tornato in Inghilterra.appare sereno nella conferenza stampa che anticipa l'apertura dell'Emirates Cup, che vedrà gli azzurri impegnati a Londra con l', padrone di casa, ed il. "Felice di essere qui con una squadra forte come il Napoli ", dice Rafa, che negli UK ha allenato per sette anni. Poi un pensiero per. Un elogio: "E' un giocatore importante".