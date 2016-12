Lazio, Mauri squalificato per sei mesi 

foto LaPresse Correlati Mauri: "Un'ingiustizia, ma sono contento per la Lazio"

Il Bari nel prossimo campionato partirà da -1 16:50 - Nessuna stangata per Stefano Mauri e i club coinvolti nella vicenda del Calcioscommesse relativa alle partite Lecce-Lazio del 22 maggio 2011 e Lazio-Genoa del 14 maggio 2011. Il capitano della Lazio è stato squalificato per sei mesi dalla Commissione disciplinare della Figc. Ammenda di 40.000 euro al club biancoceleste. Prosciolti il Genoa e il giocatore Omar Milanetto; due anni si squalifica ad Alessandro Zamperini e 20.000 euro di ammenda al Lecce.

Sono state inoltre decise le squalifiche di Gervasoni (due mesi), Mario Cassano (quattro mesi) e Ferrario (sei mesi). Mauri è stato prosciolto per i capi di imputazione che gli contestava il procuratore federale Palazzi: l'accusa rivolta al capitano della Lazio riguardava la slealtà sportiva e illecito sportivo per i quali erano stati chiesti una pena di 4 anni e 6 mesi di squalifica e 3 anni e 6 mesi per Milanetto. La Commissione disciplinare ha invece derubricato l'illecito a omessa denuncia. Nell'ambito della stessa sentenza, la Disciplinare ha prosciolto lo stesso Mauri, Milanetto, Benassi, Rosati, Zamperini e il Genoa relativamente alla gara Lazio-Genoa del 14 maggio 2011. Durante il procedimento per lo scandalo scommesse, il procuratore federale Stefano Palazzi aveva chiesto pene durissime anche per i club: 6 punti di penalizzazione per la Lazio (più 20mila euro di ammenda), 3 punti di penalità al Genoa e al Lecce.

LA DIFESA DI MAURI: "DECISIONE CHE LASCIA AMAREZZA" "Siamo in presenza di una decisione, che lascia comunque un inevitabile fondo di amarezza, perché ingiusta la sanzione comminata per circostanze, le quali, analogamente all'illecito principale, non sono assistite da alcuna obiettiva fonte di prova". Questa la reazione dei legali del capitano della Lazio Stefano Mauri. "Anche in ordine all'omessa denuncia - aggiungono i legali di Mauri in un comunicato diffuso da Barabino&Partners - proporremo giusta impugnazione, per cancellare ogni addebito a carico del capitano. Resta, infatti, un incomprensibile errore di valutazione della Commissione Disciplinare, atteso che nessuna prova del benche' minimo coinvolgimento di Stefano Mauri nella supposta combine delle partire risulta allegata".

LEGALE MILANETTO: "INGIUSTIZIA NON SI CANCELLA" "L'esito favorevole del procedimento disciplinare non cancella la gravissima ingiustizia subita quando circa un anno fa venni incarcerato alle 6 del mattino, davanti a telecamere e sotto gli occhi atterriti dei miei due figli piccoli e di mia moglie''. Sono parole di Omar Milanetto, affidate al suo legale, Maurizio Mascia. ''Tuttora Milanetto è incredulo al pensiero che la sua carcerazione sia derivata dal concorso anomalo tra l'omessa consegna di documenti decisivi al Gip del Tribunale di Cremona e lo sconcertante travisamento di fatti irrilevanti, come l'incontro all'Osteria del Coccio (dove i giocatori videro alcuni tifosi, dopo il derby e prima di Lazio-Genoa, ndr). Per non dire del derby Genoa-Sampdoria dell'8 maggio 2011, per cui il Gip del Tribunale di Genova ha archiviato la notizia di reato'', spiega il legale genovese. Milanetto, ''che non è più tesserato e preferirebbe rinunciare al risarcimento degli ingenti danni subiti, confida che la Giustizia sportiva si asterra' dal riproporre un'accusa infamante ormai solo per la sua ingiustificata amplificazione mediatica, atteso che perfino la Commissione Disciplinare ne ha dovuto riconoscere la totale inconsistenza'', afferma Mascia.