Bum bum Chelsea: Inter ko 2-0

- Prima sconfitta stagionale per l'. Ilvince 2-0 nella gara d'esordio dellae domenica affronterà il Milan. Gol tutti nel primo tempo con Oscar al 13' e raddoppio di Hazard al 28' grazie a un rigore regalato dall'arbitro per un fallo difuori area. Nella ripresa i nerazzurri provano a riaprire al match ma rimangono in 10 al 58 per il rosso a Campagnaro.

La squadra di Mazzarri, nonostante un buon avvio, cala nella seconda parte e chiude in dieci per l'espulsione di Campagnaro. Sorride, invece, Mourinho che affrontava la sua ex Inter per la prima volta da avversario dopo lo storico triplete del 2010. Cambiasso e compagni partono con un buon piglio e si rendono pericolosi con un destro dal limite di Guarin: la palla finisce di poco a lato. Al 13', però, è il Chelsea a colpire: Moses penetra centralmente e serve Oscar che, con uno splendido destro a giro, trafigge Handanovic mettendo la palla sotto l'incrocio.

Il raddoppio arriva al 28': Pereira stende Moses e l'arbitro concede il penalty. Le immagini, tuttavia, dimostrano chiaramente che il contatto tra i due è avvenuto fuori area: dal dischetto Hazard non sbaglia. Nella ripresa si vede solo il Chelsea, mentre l'Inter va in affanno. Lukaku colpisce il palo al 55', poi i nerazzurri di Mazzarri restano in dieci per l'espulsione di Campagnaro, punito con un rosso diretto dall'arbitro Ismail Elfath per una brutta entrata su Terry. Nel finale Carrizo, entrato al 76' al posto di Handanovic, dice no a Torres e Obi Mikel.

Finisce 2-0 per il Chelsea che domenica a New York affronterà il Milan. L'Inter invece, sempre domenica e sempre nella Grande Mela, se la vedrà contro il Valencia.