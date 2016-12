Riscatto Milan: battuto il San Paolo 1-0 con un gol di Kingsley Boateng

C'era una sconfitta pesante - ma attutita - da vendicare, i 36 minuti contro il City da cancellare in tempi brevi, e un ultimo posto da evitare. Perché sarà pure calcio d'agosto, ma è sempre preferibile lasciarsi qualcuno alle spalle per incrementare la propria autostima, lavorare (e migliorare) con relativa tranquillità, e allontanare i primi fantasmi. Il Milan ci riesce. La vittoria col San Paolo regala il terzo posto all'Audi Cup, alcune amnesie, ma anche conferme positive. Di qualità. La linea verde, alla quale Allegri si affida senza risparmio, ha interpreti di prospettiva. Alcuni già utili per dare una mano ai senior. Petagna, che Galliani ha dichiarato "incedibilissimo" e al quale i rossoneri stanno pensando di assegnare la maglia numero 9, sta facendo di tutto (con risultati a tratti urlanti) per ripagare sul campo la fiducia della dirigenza rossonera. La sua prestazione contro i brasiliani è in linea con le precedenti: sostanza, qualità. Sempre nel vivo della manovra. Sempre pronto a far male come quando, nel primo tempo, si inventa una conclusione dal nulla, deviata dalla difesa e che si stampa sulla traversa. Soluzioni in proprio, ma anche una visione che impressiona. Il "lavoro" per El Shaarawy, quello del potenziale uno a zero in avvio di match, rientra nel progetto "sto diventando grande" del bomber di casa Milan.

A Petagna è mancato il gol. A El Shaarawy, partito da sinistra e più a suo agio in quello spot, pure. Lo ha trovato, invece, un altro giovanissimo. Boateng, Kingsley, che entra nella ripresa proprio al posto del Faraone e piazza subito il marchio, suo e del Milan, su una partita che vive di fiammate a intermittenza e di una bella raccolta di errori bipartisan. L'attaccante detta il passaggio nel corridoio a Emanuelson, si presenta in the box e mette dentro l'1-0. Glaciale, freddo. Decisivo.

Il Milan, orfano di Balotelli e rivoluzionato rispetto a quello schierato con il City, si affida inizialmente ad un 4-3-3 che fa della gioventù il suo grido di battaglia. Il grosso della pattuglia- tabellino canta - è più o meno in età da corso di guida per la patente. Risultati: pro e contro, come al solito. Perché in un paio di circostanze, soprattutto nel primo tempo e poi in chiusura di match, è Amelia, dopo un paio di sbavature difensive figlie naturali di sufficienza ed inesperienza, a chiudere lo specchio ai brasiliani. Che, per la verità, non sono il City, non fanno molto per obiettare alla considerazione, ed impensieriscono ben poco. Per tutta la partita. Meglio così per il Milan, che si ripromette di migliorare e che nel finale, sempre con Kingsley Boateng, sfiora pure il 2-0. Ma basta, per ora, la vittoria di misura.

C'è tempo per lavorare e fare altri passi in avanti. Poco tempo, invece, per rifiatare. Alle porte c'è un'altra partita. Potrebbe essere addirittura un derby. Domenica sera, negli Usa, il confronto con la vincente di Chelsea- Inter. Altro che calcio d'estate.

Peccato solo che dall'infermeria continuino ad arrivare brutte notizie: Vergara, infatti, dovrà rinunciare alla tournée in Usa a causa di un problema accusato alla spalla sinistra.