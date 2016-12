Europa League, l'Udinese fa il suo dovere: 3-1

foto LaPresse 10:57 - Buon esordio per i ragazzi di Guidolin. Nell’andata del terzo turno preliminare di Europa League l’Udinese si impone 3-1 in casa del Siroki Brijeg. Il primo tempo è un monologo bianconero: al 16’ arriva il primo gioiello stagionale, su punizione, di Di Natale, quindi Muriel lascia la sua firma al 31’ e al 39’. Nella ripresa il numero dieci sbaglia un rigore, quindi Coric riapre i giochi per una comunque improbabile rimonta. - Buon esordio per i ragazzi di Guidolin. Nell’andata del terzo turno preliminare dil’si impone 3-1 in casa del. Il primo tempo è un monologo bianconero: al 16’ arriva il primo gioiello stagionale, su punizione, di Di Natale, quindi Muriel lascia la sua firma al 31’ e al 39’. Nella ripresa il numero dieci sbaglia un rigore, quindi Coric riapre i giochi per una comunque improbabile rimonta.

Il tecnico friulano chiarisce subito le sue idee: Muriel e Di Natale dal primo minuto. La coppia friulana è di un altro livello e al 16’ l’Udinese è già in vantaggio con l’eterno Totò, autore di un magistrale calcio di punizione. Quindi il colombiano ci prova due volte nel giro di una manciata di secondi, ma il raddoppio arriva solo al 31’, su assist del solito Di Natale. E' poi Pereyra ad innescare Muriel, che buca la difesa bosniaca come il burro e firma il 3-0 con cui si va al riposo. Nella ripresa l’Udinese gioca sul velluto, allentando la concentrazione: al 66’ il cucchiaio di Di Natale su calcio di rigore è neutralizzato da Bilobrk. Riemerge il fantasma di Maicosuel: pallonetto fallito un anno fa contro lo Sporting Braga, nei preliminari di Champions. Ma questa è un’altra storia. Ci prova Pereyra, tuttavia il Siroki prende coraggio: così al 77’ arriva il gol di Coric, ben servito da Barisic. I bosniaci ci credono e sfiorano anche la seconda rete, ma il risultato non cambia. Il ritorno si giocherà giovedì prossimo al Nereo Rocco di Trieste.