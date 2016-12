Napoli, Higuain: "Sono qui per vincere lo scudetto"

"Qui ho trovato un progetto importante e una grande squadra" spiega il Pipita, che preferisce glissare sui paragoni con Cavani: "Non so se riuscirò a fare più o meno gol di lui, ma tutti hanno fiducia in me. Spero vada bene". L'ultimo argentino a regalare lo scudetto al Napoli fu Maradona: "So che in città c'è grande venerazione per Diego. Anche noi cercheremo di fare il massimo per vincere questo scudetto, vogliamo lottare per questo titolo che manca da tanti anni. La Juve? Sappiamo che è la favorita, ma noi ci siamo. Nessuna sfida con Tevez".

I tifosi "mi hanno accolto con grande affetto, spero di ricambiare sul campo. Abbiamo un tecnico di livello mondiale e vogliamo competere su tutti i fronti. I compagni? Ho trovato un gruppo fantastico". Higuain ha preferito la destinazione Napoli rispetto a Juve e Arsenal: "Ho parlato con i miei amici argentini che sono stati qui e mi hanno detto cose bellissime sulla città e sui tifosi, il San Paolo è uno stadio mitico. Posso essere solo grato a chi mi ha scelto. Del Napoli ricordo la gara in Champions con Chelsea, già allora mi fece un'ottima impressione...". Infine qualche indicazione sulla sua posizione in campo: "Da molti anni gioco come attaccante centrale e ho il compito di far gol. Ma mi piace creare situazioni anche per i miei compagni"