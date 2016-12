Fiorentina, Rossi: "C'è tanto da migliorare" 

- A Moena, nel ritiro dellaè il giorno di. L'attaccante è pronto a sostituire in pienoper formare una grande coppia offensiva con"Siamo consapevoli di quello che dobbiamo fare in campo. Noi siamo molto forti con la palla al piede. Conosciamo i nostri difetti e col mister sul campo cerchiamo giorno dopo giorno di migliorare. Non dobbiamo essere presuntuosi o pensare di essere arrivati."

A proposito di Gomez, Pepito ha aggiunto: "Mario è un giocatore che ha giocato ad altissimi livelli. Giocare con lui non sarà più facile per me ma anche per la squadra. Abbiamo un parco attaccanti molto importante e vogliamo fare bene". Rossi, parlando della sua situazione fisica e tecnica, ha detto, con un pensiero anche alla Nazionale: "La maglia della Nazionale la vorrei rivestire. Sto facendo bene, spero di esserci quest'anno. Il ginocchio risponde bene. Ho tanta voglia di fare bene e continuare a migliorare".

In casa Fiorentina ha tenuto banco il caso Jovetic, poi ceduto al City, mentre ora si parla di Ljajic, che non ha ancora rinnovato il contratto e pare possa andare al Milan. "Quando vedi che ci sono grandi giocatori che dall'estero vogliono venire da noi è molto bello per noi della Fiorentina. Se qualcuno va via sono più problemi loro personali che della squadra. Ljajic? Se il mister ha detto quelle cose avrà le sue motivazioni", ha commentato Rossi riprendendo la scelta di Montella di tenere fuori il giovane serbo perchè visto poco sereno.

Infine una battuta sugli altri grandi attaccanti arrivati in Italia nel mercato: "LLorente è un giocatore dal fisico molto grosso che riesce a fare tanti gol. Credo che farà bene anche in Italia. Tevez è un vincente. Avere giocatori così in squadra è importante perché nello spogliatoio trasmettono qualcosa di diverso. Higuain è un giocatore molto forte che farà bene al Napoli. Mario Balotelli l'ho conosciuto in nazionale, un grande talento. Il Milan è una buona squadra e con El Sharaawy farà bene".