Milan, Allegri: "Bisogna multare gli allenatori con la tuta a bordocampo"

- Perl'viene prima di tutto. In un'intervista a 360° concessa alla rivista 'GQ', il tecnico dellancia una provocazione: "Io, gli allenatori che si presentano a bordocampo con la tuta li multerei: stai rappresentando la società, non puoi metterti la tuta!". Poi tesse le lodi di: "E' il più bravo che abbiamo, questo è l'anno in cui dimostrerà che può diventare uno dei più forti del mondo".

Allegri non risparmia le critiche alla situazione calcistica attuale: "Ci sono troppi soldi oggi. Con il mio primo contratto prendevo 500 mila lire al mese. Come fai a tenere la testa sulle spalle se ti danno decine di migliaia di euro a diciott’anni?". Uno dei suoi "vizi" principali? Pane e nutella. "Non ci crederete, ma non ho mai fumato una sigaretta, non mi sono mai drogato. Niente di niente, in vita mia". Gli atleti di oggi lo fanno: "Altro che atleti... Sti ragazzi oggi fumano tutti". Balotelli, ripreso duramente da Galliani per una sigarette in treno la stagione scorsa, è la gemma di questo Milan: "Quando mi hanno detto che c’era la possibilità di prenderlo, ovviamente ho detto di sì. Subito. Prima di lui non avevamo nessuno che batteva le punizioni. Poi converte i rigori. Poi gli faccio anche battere i corner. È il più bravo che abbiamo".

GQ chiede ad Allegri se è consapevole di essere un sex symbol? "Ma va’, che sex symbol. Io non ci penso. Certo, per me la bellezza e l’eleganza sono importanti; anche la bellezza e l’eleganza femminili sono importanti. Se vedo una donna con le mani poco curate... ma ti pare? È con le mani che ti toccano". Infine, in merito ai media che non lo celebrano e trovano sempre qualcosa da dire sul suo operato, ammette: "È colpa mia. Sono un po’ timido, forse. Non sono bravo a comunicare con i media, evidentemente, Ma questa è una cosa che voglio cambiare".