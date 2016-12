Inter-Chelsea, Mourinho ritrova il vecchio amore e Mazzarri... 

- A tre anni dal Tripleteritrova la sua Inter e un vecchio "avversario":. Stanotte, ore 2 italiane, i nerazzurri affronteranno ildello Special One nella gara d'esordio della Guinness International Champions Cup. Il portoghese, che non ha mai fatto mistero di voler tornare all'Inter - e l'aspettativa è ricambiata - potrà stringere la mano al tecnico toscano con il quale, in passato, sono volate frecciate.

Quella notte di tre anni fa, scolpita nella storia del calcio e tatuata nelle menti nerazzurre, lasciò a Madrid l’Inter alzando la coppa più prestigiosa e la bandiera dell’arrivederci. Lo fece tra fiumi di champagne e qualche lacrima malcelata, promesse di ritorno e una eredità pesante. Pesantissima, e che dopo le disavventure degli ultimi anni sembra essere il trapassato remoto. Tre anni più tardi Josè Mourinho si vede sbattere in faccia un passato che non ha mai dimenticato. Indianapolis, ore 2 italiane, Chelsea-Inter, Guinness International Champions Cup. Per riabbracciare vecchi amici, guardare negli occhi brillante. Roba che scalda anche il cuore dello Special One, specialista in fuochi d’artificio quando si tratta di stregare taccuini e telecamere.

Il portoghese dalla sovraesposizione, quello che trasforma le conferenze stampa in potenziali titoli a nove colonne, e che peli sulla lingua proprio non pare averne, ritrova il vecchio amore. Non sui giornali, dove un giorno sì e l’altro pure, il suo nome finisce per essere accostato ai nerazzurri. Stavolta, il vis-a-vis è roba vera. Da campo. Nemici per una volta, ma forse è una parola grossa. Rivali, va meglio. Una stretta di mano prima di cominciare, il cuore che batte e una promessa bipartisan riecheggiata nell’ultimo periodo: un giorno torneremo insieme. I tempi del Triplete sono lontani per l’Inter, l’età dell’Oro ha lasciato spazio a quella della ricostruzione, con la speranza che possa aprire al Rinascimento.

Epoca lontana almeno quanto gli screzi dello Special One con Walter Mazzarri, oggi suo successore, e con il quale in passato sono volati messaggi non proprio tenerissimi. Una corrispondenza tesa, diretta. Botta e risposta. Il portoghese sempre a lanciare frecciate sulla panca nerazzurra, Walter a rispondere a tono, prima sullo scranno Samp, poi su quello del Napoli. Escalation di bordate.

Si comincia nel 2009 quando la Samp estromette l’Inter dall'accesso alla finale di Coppa Italia. Mourinho attacca: "Per un allenatore che nella vita non ha vinto neanche la Coppa Lombardia o la Coppa Toscana, fare risultato contro Mourinho diventa l’impresa più importante della carriera”. Giusto per cominiciare. Risposta di Mazzarri, altro specialista nella comunicazione: “In Portogallo hanno visto un’altra partita”.

E si continua quando il tecnico toscano vola a Napoli. Il primo colpo lo spara sempre Mou: “Il Napoli piange sempre, è prevedibile. Lui non ha vinto nulla e considera l’aver fermato me il traguardo della vita”. Altro servizio a 200 all’ora, altra risposta piccata con un bel pieno di veleno: “Condiziona gli arbitri, racconta frottole…non ho tempo di dedicarmi a lui. Considerando le forze avute a disposizione , i miei risultati sono superiori ai suoi”.

Per la serie la bocca non ha ossa ma le rompe. Ma da allora le cose sono cambiate e i vecchi “nemici” sono tornati nel seminato. Potere della distanza, o forse dell’Inter, che li accomuna e avvicina in maniera fino a qualche tempo fa impensabile. Il raffreddamento dei bollenti spiriti già ad inizio stagione quando lo Special One ha inviato, per interposta persona, il suo in bocca al lupo a Mazzarri ed il toscano ha ricambiato. Stasera si stringeranno la mano. Poi sarà partita vera. Tra ricordi indelebili, vecchie contrapposizioni e un amore in comune: l’Inter.

A colorare ulteriormente l'attesa per il match di stanotte ci pensa David Luiz. Anzi, il suo sosia, sbucato sul campo di allenamento del Chelsea e ritratto in una foto assieme all'originale. Due gocce d'acqua. Che forse precederanno quelle di lacrime. Quelle di Mourinho per un Inter che porta sempre nel cuore. Come la sua famiglia, finita nel primo tatuaggio del portoghese:"Tami, Tita, Zuca", moglie, figlia e figlio. Il tecnico dei Blues segue, dunque, la scia dei tanti vip che hanno tatuato sul corpo il nome dei propri cari. Ibrahimovic su tutti che ha tatuato su i due polsi le date di nascita dei suoi cari. Ora anche lo Special One. Sul suo corpo, almeno in superficie, l'Inter non trova spazio. Ma la si può trovare anche nel più impercettibile battito di cuore.

Nel frattempo, però - e ci mancherebbe altro -, c'è il Chelsea da onorare. Altra squadra molto cara allo Special One. Che avverte i nerazzurri: " Si tratta di una amichevole ma noi vogliamo vincere e durante il match dimenticheremo i sentimenti, come già successo in Inter-Chelsea in Champions League. E quella non era una amichevole".

Il passato, però, tornerà inevitabilmente a bussare, al di là del legittimo spirito combattivo. " Ci sono soltanto 6/7 giocatori della mia era - dice Mourinho - ma lo staff è al completo ed è fantastico. Con loro ho un ottimo rapporto, sarà molto bello. In mezzo ai ricordi, compaiono, giocoforza, considerazioni di ordine tattico. Complimenti all'Inter: "Una buona rivale. In Inghilterra poche squadre giocano come loro, con cinque difensori, quattro centrocampisti e un attaccante. Praticano un calcio forte e diretto, sono bravissimi in contropiede. Per noi sarà una buona esperienza".