Napoli mondiale: 17 nazionali in rosa 

- E' unsempre più internazionale, un. La squadra di Benitez vanta ben 17 giocatori regolarmente convocati nelle loro nazionali. Un record per la squadra partenopea. Con gli ultimi acquisti diil numero è cresciuto notevolemente e Benitez si ritroverà a lavorare con una rosa ridotta ai minimi termini durante le qualificazioni mondiali. E il numero potrebbe ancora salire in vista degli ultimi colpi di mercato.

Molti sudamericani con Higuain e Fernandez a rappresentare l'Argentina, poi anche i colombiani Armero e Zuniga saranno spesso impegnati ad attraversare l'oceano. In compagnia del brasiliano Rafael e dell'uruguaiano Gargano. Più vicini gli spagnoli Reina e Albiol, così come gli svizzeri Dzemaili, Inler e Behrami. Sul territorio nazionale si muoveranno Insigne e Maggio. Poi lasceranno Castelvorturno anche Mertens (Belgio), Pandev (Macedonia), Hamsik (Slovacchia) e Radosevic (Croazia).

Potrebbe non essere finita qui: Jackson Martinez è titolare nella Colombia, Matri rincorre un posto nella formazione di Prandelli . Arbeloa è una Furia Rossa, mentre Skrtel gioca con Hamsik nella Slovacchia. Non dimenticando Astori che si è conquistato la fiducia del ct azzurro. I nuovi acquisti del Napoli sarrano da Nazionale. Un bel problemino per Benitez...