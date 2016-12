Parma, successo prestigioso sul Marsiglia in amichevole

foto LaPresse 10:08 - Il Parma chiude alla grande il mese di luglio, battendo 1-0 in casa il Marsiglia di Baup, l'anno scorso classificatosi secondo in Ligue 1: una vittoria da sottolineare per gli uomini di Donadoni, che hanno saputo interpretare alla grande la partita, chiudendosi bene dietro e colpendo in contropiede al 77' con una rete di Raffaele Palladino. Al Tardini, prima dell'inizio del match. è il tempo dei ricordi: l'ad Leonardi ha infatti premiato Hernan Crespo e Roberto Mussi, vincitori della Coppa delle Coppe nel 1999 proprio contro l'Olympique Marsiglia. - Ilchiude alla grande il mese di luglio, battendo 1-0 in casa ildi Baup, l'anno scorso classificatosi secondo in Ligue 1: una vittoria da sottolineare per gli uomini di, che hanno saputo interpretare alla grande la partita, chiudendosi bene dietro e colpendo in contropiede al 77' con una rete di. Al Tardini, prima dell'inizio del match. è il tempo dei ricordi: l'ad Leonardi ha infatti premiato Hernan Crespo e Roberto Mussi, vincitori della Coppa delle Coppe nel 1999 proprio contro l'Olympique Marsiglia.

Poi a parlare è il campo: Donadoni parte con un 3-5-2, con Mirante tra i pali, Biabiany da esterno destro, e là davanti l'attesissima coppia Cassano-Amauri. A dir la verità, il duo non regala troppe emozioni. Per vedere la prima azione dei padroni di casa bisogna aspettare il 40', quando Biabiany dal fondo mette in mezzo un pallone d'oro per Cassano. Il barese sul primo palo lascia sfilare per Amauri, che sul palo opposto sciupa tutto provando a colpire di tacco piuttosto che spingere la sfera in rete. Nella ripresa Donadoni inserisce lo slovacco Bajza per Mirante, mentre Sansone prende il posto di sfinito Cassano: il giovane attaccante ex Crotone si fa subito notare per un tiro pericoloso al 61', mentre cinque minuti più tardi proprio Bajza è fenomenale ad intuire la traiettoria del tiro di Payet. La giocata decisiva è però di Raffaele Palladino: l'ex bianconero, in campo da pochi minuti, al 77' è il più lesto a sfruttare a suo vantaggio una deviazione della difesa marsigliese, e con un tocco leggero battere di pallonetto Mandanda. Il Marsiglia dopo il gol subito ci prova a pareggiare, ma senza successo: Parma che esce dal campo tra gli applausi, mentre il Marsiglia torna in Francia con qualche dubbio in vista dell'esordio in Ligue 1 il prossimo 11 agosto, in casa del neopromosso Guingamp.