La Lazio vince a Nizza: 1-0 con gol di Klose 

- La Lazio si riprende subito dopo lo scivolone contro il Siena . I biancocelesti in versione europea vincono e convincono contro il Nizza. Allo Stade Municipal du Ray, la squadra allenata da Petkovic passa grazie a un gol del solito Miroslav Klose al 19' con un imperioso colpo di testa. Bella prestazione per la Lazio che non rischia quasi mai di subire gol e si impone con autorità.

I biancocelesti di Petkovic giocano una buona gara contro una formazione più avanti nella preparazione e che tra poco più di una settimana debutterà in campionato sul campo del Lione. L'inizio è dei capitolini e al 7' Ederson, ex di turno, mette di poco alto di testa. All'11' Mauri conclude una bella azione con Ederson con un tiro potente ma Ospina blocca in due tempi. Al 19' il portiere del Nizza non può nulla per opporsi a Klose che si avventa sul traversone di Konko e insacca di testa per l'1-0.

Prima dell'intervallo c'è spazio per un tiro insidioso di Cvitanich, deviato da Novaretti, e per una piccola rissa, subito sedata, dopo un brutto fallo subito da Lulic. Nella ripresa le emozioni sono molte di meno, i due allenatori operano parecchi cambi e c'è spazio per qualche esperimento. Il più pimpante della Lazio è Candreva, reduce dall'ottima Confederations Cup con la Nazionale. Bene anche Marchetti, decisivo a salvare il risultato in due circostanze: al 51' chiude in uscita su Cvitanich mentre al 54' respinge l'incornata di Kolodziejczak. Al triplice fischio finale è la formazione di Petkovic a sorridere per un successo tutto sommato meritato.