Milan, Allegri: "Troppi assenti, non potevamo pensare di dominare il City" 

- I cinque gol in un tempo rifilati dalalnon terrorizzano: "Con così tante assenze, questi incidenti possono capitare - spiega il tecnico rossonero -. Ma evitiamo inutili allarmismi. Nella prima mezz'ora abbiamo fatto male: molti dei ragazzi non avevano mai giocato in uno stadio così, forse è subentrato un po' di timore. Ma poi c'è stata la reazione e sono contento. Bisogna arrivare pronti per la Champions".

Poi si torna ad analizzare quanto successo in campo nella mezz'ora iniziale: "Non abbiamo fatto un contrasto, li abbiamo lasciati giocare troppo. Bisogna fare meglio sotto l'aspetto caratteriale. Certo, non è facile venire qui e giocare contro una delle quadre più forti d'Europa. Senza nazionali e con gli infortunati rimasti a Milanello si poteva rischiare in questo senso. Ma poi c'è stata una reazione e siamo tornati vivi". Non sono mancate le occasioni per rientrare in partita: "Già alla fine del primo tempo potevamo essere 5-4, ma anche in avvio di ripresa abbiamo avuto tre palle limpide per segnare - spiega Allegri -. Alla fine è stato un buon test, non potevamo pensare di dominare il City: De Jong sta crescendo, come Muntari. Anche El Shaarawy e Petagna hanno fatto bene".

La riflessione finale va alle partite che contano: "E' fondamentale farci trovare pronti per il primi impegno ufficiale in Champions. La tournée in America ci farà ritrovare giocatori importanti come Balotelli e Montolivo. Di fronte a partite come quelle di stasera non bisogna allarmarsi, né ci si deve entusiasmare quando si vince a Valencia. Abbiamo intrapreso un percorso e va portato avanti con serenità. Abbiamo bisogno di lavorare tutti insieme".