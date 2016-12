Doping alla Confederations Cup giocatore di Tahiti positivo 

foto LaPresse

- Anche una delle squadre di calcio più simpatiche del mondo deve fare i conti con la piaga del doping. La Fifa ha infatti reso noto, tramite il proprio sito, che un giocatore di, di cui non è stato fatto il nome, è risultato positivo, per una sostanza imprecisata, a un controllo effettuato a Recife lo scorso 23 giugno, dopo lo 0-8 contro l'in una partita della Confederations Cup.Il calciatore in questione, già sospeso dalla Commissione disciplinare, ha deciso di non effettuare le controanalisi nonostante la Fifa gli avesse dato tempo fino all'8 agosto per presentarsi per un'audizione o spedire una "memoria". La federcalcio di Tahiti è già stata messa al corrente della vicenda, e del risultato del test.La notizia offusca un po' l'immagine della nazionale tahitiana, presentatasi incon camice a fiori e sempre applaudita dal pubblico, con tanto di ovazioni a fine gara, nonostante le sonore sconfitte, oltre che con la Celeste uruguayana, contro Spagna e Nigeria.