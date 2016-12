Pallotta: "Con Totti non solo rinnovo, ma anche futuro con la Roma" 

foto LaPresse 19:19 - Nel giorno dell'All-Star Game che vedrà impegnata la Roma di Garcia contro le stelle della Major League Soccer, James Pallotta tende la mano a Francesco Totti. "Non ci interessa parlare solo del contratto di Totti, ma ci teniamo a costruire il suo futuro con la Roma negli anni a venire", ha detto il presidente. Totti proprio in questo periodo sta discutendo il rinnovo visto che l'attuale contratto e' in scadenza a fine stagione.

E a Pallotta, sbarcato a Kansas City per seguire dagli spalti l'incontro, è stata consegnata la prima maglia prodotta della nuova collezione tecnica, con stampati sul retro il numero 10 e Totti. Parlando della sfida contro le star dell'Mls, Pallotta ha poi ricordato che ''girano pubblicità sulla gara che dicono che Roma sarà distrutta in 90 minuti. Questo è un motivo in piu' per vincere''. ''Il nostro obiettivo non e' solo raggiungere la Champions League, ma è quello di diventare i numeri uno'', ha concluso il presidente giallorosso.