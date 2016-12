Neymar, esordio con il Barcellona. Stampa spagnola insoddisfatta 

Il mondo blaugrana lo coccola, i rivali no. Ha più denigratori che estimatori la “prima” di Neymar con la maglia del Barcellona nel 2-2 contro il Lechia Gdansk. Il brasiliano, che ha giocato gli ultimi 11 minuti, è stato “rimandato” da " Marca" con un “ Debutto…e poco più ”. Per " Mundo Deportivo" “C'è tempo per migliorare il Barcellona ”. "As" non è tenero: “ Neymar, debutto senza vittorie ”. Pizzica anche Sport : “ Si presenta con un pareggio ”.

La premessa è d’obbligo. Per le aspettative che ha creato intorno a sé, costi di trasferimento, ingaggio e carattere mica facile, il personaggio si presta a priori a dividere le piazze. E così è stato anche per il battesimo ufficiale di Neymar in blaugrana nell’insipido pareggio contro il Lechia Gdansk. Una “x” che esalta ancora una volta Messi, autore di un gol al pari di Sergi Roberto, e che per ora tiene in piedi davanti alla cattedra il fuoriclasse brasiliano. La prima interrogazione, fulminea, non ha convinto a pieno.

La stampa spagnola, soprattutto quella che per tradizione è più "legata" al Real Madrid, non ha perso tempo e ha colto la palla al balzo per stuzzicare gli storici rivali. Mundo Deportivo, che al contrario è molto vicino agli azulgrana, presenta, però, una sorta di referto che sa tanto di alibi per la prima uscita del carioca. Entrato al minuto 79 al posto di Sanchez, Neymar è diventato – e in pochi ne dubitavano – una specie di bersaglio mobile. I polacchi, che interpretano nella sua massima estensione il concetto di agonismo, gli fanno sperimentare il modello europeo. E lo fanno con le cattive.

Il comitato di benvenuto nel Vecchio Continente prevede un trattamento speciale. In 11 minuti sono arrivati 4 falli, molte botte cieche, e pure un tacco delizioso per regalare un po’ di accademia alla folla. Insomma, poca tenerezza e molto agonismo per il nuovo idolo del Nou Camp al quale, sempre secondo la stampa catalana, sarebbe stato suggerito di evitare partenze brusche, avendo nelle gambe un solo allenamento. Pericolo infortuni in agguato. Meglio non forzare. Almeno per i media filo-Barca, perché se si sposta il radar dall’altra parte della barricata, si scopre che Neymar è già nel mirino ed è bastato pareggiare all’esordio con soli 11 minuti a disposizione per partorire le prime pagelle di stentata sufficienza.

Una prima riprova ai commenti dell'esordio arriverà presto. Venerdì c’è il Gamper. C’è il Santos, ex squadra di Neymar, al Camp Nou. Il brasiliano, forse, riceverà meno calci dagli ex compagni, avrà più minuti a disposizione e giocherà in coppia con Leo Messi. A fine partita altra pagella. Dividerà ancora o metterà tutti d’accordo?