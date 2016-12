Juventus, Conte attacca: "Mazzarri? Mette le mani avanti"

- Nel giorno del suo compleanno,si regala (e regala) dichiarazioni che faranno certamente discutere. La prima bordata il tecnico dellala riserva all'Inter e a"che mette le mani avanti per coprire i fallimenti". E sulle parole diche aveva definito la Vecchia Signora ricca, replica: "E' rimasto ai tempi del Brescia. In effetti è andato in un club con pochi soldi. Meglio guardare in casa propria".

Conte ha parlato dalla tournée statunitense a Tuttosport, La Stampa e alla Gazzetta dello Sport , non è stato per nulla tenero contro chi "dà fiato alle trombe" (con rifermento abbastanza chiaro a Mazzarri). Ma il faccia a faccia con i giornalisti è stato anche il momento per fare il punto sul suo contratto: "Non ne voglio uno nuovo - ha detto l'allenatore salentino - Io qui mi sento a casa e finché avrò entusiasmo, passione e stimoli andrò avanti con la Juve". Sui nuovi arrivi in casa bianconera, Llorente e Tevez, spiega: "Carlos è straordinario, Una grande professionista, una persone splendida e disponibile. Fernando è un atleta modello e ha la mentalità giusta".Laè alla porte e molti club di Serie A si sono rinforzati: "Stanno cambiando i valori. Sarà un campionato molto aperto.per tradizione devono provare a vincere. Ilha speso 75-80 milioni e si è rinforzato con Benitez. Laha legittime ambizioni di primato e laha ampliato l'organico ed è forte".