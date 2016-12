Inter, Thohir: "La trattativa sta andando bene, porterò la squadra in alto" 

foto LaPresse 23:44 - Pochi giorni di tregua ed ecco ricomparire Erick Thohir, il tycoon indonesiano che tratta con Moratti l'acquisto delle quote di maggioranza dell'Inter: "Dobbiamo ancora sistemare alcune cose, ma sta andando tutto nel verso giusto - ha dichiarato il magnate a 'Republika' -. Non so ancora quando si concluderà l'affare. Voglio portare l'Inter fra i primi dieci club al mondo. Leonardo in società? Non commento perché non c'è nulla da dire". - Pochi giorni di tregua ed ecco ricomparire, il tycoon indonesiano che tratta conl'acquisto delle quote di maggioranza dell': "Dobbiamo ancora sistemare alcune cose, ma sta andando tutto nel verso giusto - ha dichiarato il magnate a 'Republika' -. Non so ancora quando si concluderà l'affare. Voglio portare l'Inter fra i primi dieci club al mondo. Leonardo in società? Non commento perché non c'è nulla da dire".

Non è mancata anche una riflessione di mercato: "Nainggolan? Adesso non sono io il proprietario, ma penso che l'allenatore possa avere una miglior visione della situazione". Riguardo all'ingresso in società, il co-proprietario dei Dc United afferma che "avere una quota di maggioranza o minoranza è importante, vedremo come ci accorderemo". Settimana scorsa Thohir è stato a Milano dove ha incontrato anche Massimo Moratti. Lasciando l'hotel che lo ospitava, aveva rassicurato tutti: "Ci vediamo presto"