Amichevoli: la Lazio scivola a Siena

foto LaPresse 10:34 - E' una Lazio sottotono quella che perde 1-0 in casa del Siena: al Franchi decide un gol di Giannetti al 21'. I biancocelesti di Petkovic trovano la prima sconfitta in questo precampionato, dopo quattro vittorie: i toscani invece disputano una gara attenta riuscendo a creare diversi grattacapi a Bizzarri prima e Strakosha poi. Servirà un piglio diverso a Klose e compagni per il prossimo 18 agosto, giorno della sfida di Supercoppa Italiana con la Juve.

Non ci sono Marchetti, Candreva, Hernanes e Gonzalez: dal primo minuto ecco però Radu, Ledesma, Kozak e l'eroe di Coppa Italia Lulic. Il primo a farsi vedere è Ederson, ma ad andare in gol è il Siena. Al 21' arriva la rete di Giannetti, con una bella conclusione al volo che buca Bizzarri.

La risposta della Lazio è tutta in tiri da fuori, che spaventano Lamanna, ma non raccolgono frutti. Floccari sfiora poi due volte il gol, ma anche lo stesso autore dell’1-0, servito da Vergassola, per poco non firma il raddoppio.

La ripresa vede la classica girandola di sostituzioni: Petkovic cambia tutto o quasi, inserendo, fra gli altri, Dias, Mauri e Klose. Il risultato non varia e le emozioni latitano: solo al 71' si sente il pubblico laziale, ricordando il minuto del gol di Lulic nel derby del 26 maggio scorso. Dopo una manciata di secondi l'occasione più grossa capita a Dias: corner di Mauri, spizzata di Biglia, il brasiliano da ottima posizione spara fuori di testa al 71'. Finisce 1-0 per il Siena: domani la Lazio sarà impegnata sul campo del Nizza.