De Rossi: "La Roma deve risorgere"

foto LaPresse 21:56 - "La Roma deve risorgere dalle ultime stagioni negative e si inizia da qui, dalla preparazione, per una stagione importante". Daniele De Rossi torna in giallorosso dopo le vacanze post Confederations Cup. Nonostante i rumors estivi che lo vedevano lontano dalla Roma, il centrocampista è certo di rimanere e comincia a prendere confidenza col nuovo tecnico, il francese Rudi Garcia: "Sono contento che il mister abbia fiducia in me".

"Sono a disposizione come sempre, una cosa che è stata sempre sottovalutata - spiega in conferenza stampa -. Sul ruolo, ho giocato da regista, da intermedio e anche in difesa. Questo dimostra la mia disponibilità al 100%".

De Rossi conosce molto bene gli Stati Uniti: "Qui sto benissimo, è un Paese che amo. Ero qui una settimana fa, non è una novità per me. Kansas City non la conoscevo, ma è un piacere fare calcio qui. Il calcio sta migliorando nettamente in USA, è un piacere per noi giocare questa partita". Una considerazione poi sulla prossima stagione e sul gruppo giallorosso: "La squadra è sempre stata forte, anche se le cose non sono andate bene. Qualcosa ci manca, altrimenti non avremmo fatto queste stagioni poco positive, ma lo scopriremo - continua De Rossi -. Credo manchi un pizzico d'entusiasmo, vincere qualche partita di seguito può essere lo slancio per fare una stagione importante".

A centrocampo, De Rossi troverà il nuovo acquisto giallorosso, l’olandese Kevin Strootman: "Un giocatore di livello internazionale, che tutti conosciamo. E' importante che la Roma faccia queste investimenti. Sulle qualità tecniche non lo scopro io, gioca in Nazionale, è importante sia in fase difensiva che in fase offensiva - prosegue -. Sarà importante come tutti gli altri centrocampisti come Bradley e Pjanic, che già c'erano lo scorso anno. Sicuramente un grande innesto".

Mercoledì la Roma giocherà un'amichevole contro una rappresentative di stelle della Major League Soccer, il campionato di calcio americano: "E' un'amichevole, quella con il Livorno sarà sicuramente la prima vera partita dopo tanto tempo. La mia fortuna è stata giocare la Confederations Cup, che mi ha tenuto vivo dal punto di vista dell'agonismo - conclude De Rossi -. Non è passato poi così tanto tempo dall'ultima partita".