Juve, Llorente: "Qui c'è un gruppo incredibile"

foto LaPresse 10:05 - "Buffon, Pirlo, Chiellini e Bonucci: sono tutti grandissimi giocatori. Qui c'è un gruppo incredibile, una cosa non comune in un team con tanti giocatori di livello". Fernando Llorente è entusiasta dell'ambiente Juve. "Magari anche in altre squadre incontrerò giocatori forti come quelli bianconeri. Ma qui è diverso. Sono tutti amici e veri compagni: mi trovo molto bene qui", ha detto ancora l'attaccante spagnolo attraverso il sito del club.

Llorente non ha fatto fatica a prendere confidenza con l'ambiente bianconero: affinità con i nuovi compagni, gol in partitella e ora è pronto al debutto nella Guinness International Champions Cup, fissato per mercoledì 31 a San Francisco contro l'Everton. "Mi sento molto bene, sono molto contento di essere qui a San Francisco - ha aggiunto - Credo sia un buon test per cominciare".