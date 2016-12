Stella Rossa, calciatori nel mirino: basta birra e patatine 

Di ebbrezza da esaltazione proprio non può trattarsi , alla luce della prestazione positiva nel risultato ma poco convincente nei preliminari di Europa League contro l'Ibv, ma a Belgrado, sponda Stella Rossa, l'alcol è finito sul bancone. Anzi, sul banco degli imputati. La birra, per la precisione, non va giù alla dirigenza biancorossa che ha fatto la classica ramanzina - e anche qualcosa in più - alla squadra a margine della figuraccia contro i modesti islandesi. Spogliatoio chiuso. Dentro si alza la voce e si dettano le regole.

Nel mirino sono finite le abitudini - a quanto pare poco salutari - di alcuni calciatori. E allora ecco la ricetta, più che altro un ordine perentorio. Elementi essenziali: rigore e salute. I nemici si chiamano birra, patatine e ore piccole. "La vita degli atleti impone una disciplina ferrea - ha tuonato il ds serbo Stojanovic - Occorrono riposo e una dieta equilibrata, altrimenti buttiamo via tutto". Messaggio recapitato forte e chiaro. Pure urlato, a quanto pare.

Un'altra saetta arriva direttamente dai piani alti. Da quello superiore, perché a rincancare la dose ci pensa pure il vice-presidente della Stella Rossa, Nebojsa Covic, che ha disegnato una "x" grossa così su altri due avversari da mettere al tappeto: sigarette e ore piccole. "Sigarette e alcool sono fuori questione - ha detto - Chi vuole fare il professionista deve seguire determinate regole".

A far infuriare la dirigenza della gloriosa società di Belgrado sono state le voci poco incoraggianti circolate in città e - sembra - alcune foto nelle quali sarebbero ritratti alcuni calciatori intenti a bere e fumare di notte nel centro della movida, tra la Sava e il Danubio.



Apriti cielo, e invece della birra è colata giù, dirompente, la rabbia del club. La vittoria nel preliminare non ha ricucito la ferita. C'è ancora molto sale da spargere. Bisogna dimenticare in fretta le cattive abitudini. Ed è meglio farlo nel modo giusto.