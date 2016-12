Juve, anche Agnelli è arrivato in Usa 

foto LaPresse 10:54 - C'è anche Andrea Agnelli alla tournée che vede la Juve impegnata negli Stati Uniti. Il presidente bianconero è sbarcato per stare da subito vicino alla squadra e assistere al debutto nella Guinness International Champions Cup contro l’Everton. Intanto alla Stanford University la squadra continua a lavorare sodo agli ordini di Antonio Conte: solita doppia seduta con partitella 12 contro 12 finale finita 2-1 con gol di Vucinic, Llorente e Marrone. - C'è anchealla tournée che vede laimpegnata negli Stati Uniti. Il presidente bianconero è sbarcato per stare da subito vicino alla squadra e assistere al debutto nella Guinness International Champions Cup contro l’. Intanto alla Stanford University la squadra continua a lavorare sodo agli ordini di Antonio Conte: solita doppia seduta con partitella 12 contro 12 finale finita 2-1 con gol di Vucinic, Llorente e Marrone.

A livello tattico c'è da sottolineare l'utilizzo di Lichtsteiner come centrale di destra e Isla confermato sull'esterno. Un esperimento che va avanti da qualche tempo anche se difficilmente verrà utilizzato in campionato e Champions, se non in casi di emergenza. Intanto, alcuni giocatori, tra i quali Buffon, Vucinic e Llorente hanno incontrato i tifosi a un evento commerciale. C'era anche Bonucci, che ha confermato come la Juve non prenda sottogamba queste amichevoli: "Vogliamo partire subito con il piede giusto. Quella con l'Everton sarà la prima di una serie di sfide prestigiose e nelle quali non vogliamo certo sfigurare. Conte? Ha fame come noi". Quanto al calendario tutto in salita,lo stesso Conte non ha fatto drammi. "In realtà in un torneo come la Serie A, dove tutte le squadre sono molto preparate tatticamente, commentare il calendario ha poco significato - ha detto dal ritiro di Palo Alto - . Quando si scende in campo non si deve guardare al nome degli avversari, perché si possono trovare difficoltà contro chiunque se non lo affronti con grande rispetto e preparazione".