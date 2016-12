Inter, è Taider l'alternativa a Nainggolan. Soldi e calciatori al Bologna

foto LaPresse 14:50 - In attesa della firma di Thohir, l'Inter prova a piazzare quella del centrocampista da regalare a Walter Mazzarri. La candidatura di Nainggolan resta autoritaria, ma pure costosa. Il cartellino è salato e allora i nerazzurri potrebbero pescare altrove. A Bologna, magari. L'obiettivo è Taider. Profilo ideale per i nuovi parametri dell'Inter. Giovane, futuribile, duttile. Il costo resta elevato: 18 milioni di euro. Ma la trattativa può partire. - In attesa della firma dil'Inter prova a piazzare quella del centrocampista da regalare a. La candidatura diresta autoritaria, ma pure costosa. Il cartellino è salato e allora i nerazzurri potrebbero pescare altrove. A, magari. L'obiettivo è. Profilo ideale per i nuovi parametri dell'Inter. Giovane, futuribile, duttile. Il costo resta elevato:. Ma la trattativa può partire.

Nainggolan piace a tutti - da Moratti a Thohir - ma a tirare il freno a mano per il passaggio del belga in nerazzurro ci pensano i costi del trasferimento. Non sono quisquilie, neanche per il tycoon indonesiano che, secondo i bene informati, si sarebbe fatto pure una risata quando gli hanno riferito la richiesta di Cellino per il centrocampista: dai 15 ai 18 milioni di euro. Un sorriso che sa di chiusura e che apre a soluzioni differenti già in corso di studio.

L'alternativa numero uno porta a Bologna. I nerazzurri avrebbero messo gli occhi sul franco-algerino Taider, 21 anni. Il ragazzo piace. È giovane, ambizioso e con vasti margini di miglioramento. In una parola: prospettico. Accesi i fari su di lui, si pensa ora ad aggirare in qualche modo l'iniziale presa di posizione dei felsinei che fanno resistenza. A certe cifre i discorsi possono cambiare e ci si può sedere attorno a un tavolo. Il Bologna avrebbe già valutato il calciatore: 18 milioni di euro cash. La stima iniziale suona come un pugno in faccia e lascerebbe prevedere una chiusura incondizionata degli emiliani. L'Inter, però, non si arrende. Il prezzo può scendere, o comunque potrebbe essere parzialmente ammorbidito, con l'inserimento di contropartite tecniche. La prima carta da giocare si chiama Duncan. Il gioiello nerazzurro, l'unico della fortunata cucciolata interista ad essere rimasto alla casa madre, piace parecchio a Pioli che avrebbe particolarmente apprezzato il suo finale di stagione a Livorno. Duncan, ma non solo. Per irrobustire il pacchetto da presentare a casa Bologna, l'Inter è pronta ad inserire nei giochi anche la comproprietà di Khrin. O un altro calciatore che stuzzica la fantasia del Bologna, come Laxalt. L'iniziale atteggiamento aventiniano dei felsinei potrebbe, dunque, vacillare. Fermo restando che la chiave numero uno per fare sul serio si chiama contante. 8-10 milioni di euro più i due calciatori e la macchina delle trattative potrebbe partire. Per ora nessun contatto ufficiale - fanno sapere dall'Emilia - Ma la sensazione è che la telefonata arriverà a breve.