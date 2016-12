Zuniga salta coi tifosi: "Non sono juventino" 

10:19 - Bastano un coro e quattro saltelli per fare saltare una trattativa di mercato? Forse sì se il coro è "Chi non salta è juventino" e ad assecondarlo è Camilo Zuniga, l'esterno che sembrava vicinissimo alla Juve. Minuti finale del vernissage col Galatasaray, il colombiano- fino a quel momento fischiato- segna il gol del 2-1. Il pubblico festeggia e intona il coro anti-bianconero. Uno stimolo, un assist dagli spalti per capire quali sono le vere intenzioni del giocatore. Zuniga non aspetta molto e salta col pubblico. Pace fatta e, quasi sicuramente, ciao ciao alla Vecchia Signora.