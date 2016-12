Roma, Totti: "Sogno la squadra tra le big d'Europa"

foto LaPresse 22:43 - Da Kansas City, dove la Roma sta preparando la sfida contro la selezione di stelle della MLS, Totti promuove il lavoro della dirigenza: "Ci riteniamo soddisfatti fino a questo momento perché la società sta facendo una buona campagna acquisti, sta cercando di costruire una squadra all'altezza delle più forti d'Europa. Cercheremo il prima possibile di diventare come loro. Noi aspettiamo fiduciosi, i tornei si vincono con i giocatori forti". - Da Kansas City, dove lasta preparando la sfida contro la selezione di stelle della MLS,promuove il lavoro della dirigenza: "Ci riteniamo soddisfatti fino a questo momento perché la società sta facendo una buona campagna acquisti, sta cercando di costruire una squadra all'altezza delle più forti d'Europa. Cercheremo il prima possibile di diventare come loro. Noi aspettiamo fiduciosi, i tornei si vincono con i giocatori forti".

Continua a tenere banco il tema del rinnovo di contratto di Totti: il capitano compirà 37 anni il prossimo 27 settembre e l'attuale accordo, in scadenza a giugno 2014, non è stato ancora prolungato. E c'è chi vede una possibilità per il romanista: finire la carriera proprio in Nord America, seguendo le orme di Di Vaio e Nesta. "In questo momento penso alla Roma e basta, ho un contratto da rispettare - taglia corto Totti -. Di Vaio? Ha voluto fare questa esperienza di vita, contento lui. Di Marco posso solamente parlare bene, è un grande giocatore e una grande persona. Mi ha detto che in Canada si è trovato benissimo assieme alla famiglia, è un'esperienza che ha voluto fortemente".