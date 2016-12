Napoli-Galatasaray finisce 3-1. In gol Pandev, Zuniga e Insigne

Il Napoli c'è. In un San Paolo gremito, ma triste per le 38 vittime del tragico incidente di Monteforte Irpino, la squadra di Benitez batte 3-1 il Galatasaray in amichevole e può guardare con sempre maggiore entusiasmo alla prossima stagione. Higuain, presentato al centro del campo prima del fischio d'inizio dal presidente Aurelio De Laurentiis, saluta i tifosi ma non va nemmeno in panchina: il transfer dalla Spagna non è ancora arrivato e l'esordio dell'argentino ex Real Madrid slitta. Pronti, via e il Napoli passa. Cross dalla sinistra di Insigne e colpo di testa vincente di Pandev (5'). Il Galatasaray è tutt'altro che arrendevole, la partita è vera. Sneijder è pericoloso su punizione, Drogba ci prova prima dell'intervallo. Ma è sempre Napoli: a inizio ripresa Dzemaili colpisce il palo, poi Callejon sfiora il raddoppio ma si allunga troppo il pallone dopo avere dribblato Muslera.Ma il Galatasaray è vivo e trova il pareggio al 58' grazie a un destro di Amrabat che si infila sotto l'incrocio. Rafael, che pochi minuti prima aveva compiuto un vero e proprio miracolo su Chedjou, stavolta non può farci nulla. Arriva il momento di Zuniga, che a dieci minuti dal termine entra al posto di Callejon: per lui bordata di fischi, ma è proprio il colombiano a segnare subito il 2-1, mettendo a sedere Muslera in dribbling e depositando in rete. Dopo il gol, l'esterno chiede scusa ai tifosi e inizia a saltare ai cori anti-Juventus. Per lui i fischi si tramutano in applausi. La gara finisce in gloria per il Napoli: in pieno recupero Dany stende Calaiò in area, l'arbitro concede il rigore, Muslera si fa espellere per proteste e Insigne dal dischetto non sbaglia. E' la rete del definitivo 3-1: Napoli può davvero sognare.

ZUNIGA, PRIMA I FISCHI POI GOL E PACE CON I TIFOSI

Episodio molto particolare per Zuniga: il colombiano entrato in campo a metà ripresa e subissato di fischi dal pubblico, segna uno splendido gol e subito dopo comincia a saltellare in campo mentre l'intero stadio fa partire il coro "Chi non salta juventino è". Al momento della marcatura i tifosi si erano divisi tra applausi e fischi. Basta questo gesto per far "scoppiare" la pace. Da quel momento ogni giocata di Zuniga viene sottolineata soltanto da applausi scroscianti.