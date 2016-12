10:12 - Grandissimo entusiasmo dei tifosi del Napoli al San Paolo all'ingresso sul prato di Gonzalo Higuain prima dell'amichevole contro il Galatasaray. "Sono molto felice di essere qui - ha detto l'attaccante in spagnolo al centro del campo con il presidente De Laurentiis - Speriamo sia un grande anno, la squadra è fantastica. Speriamo di giocare per qualcosa di importante per questi tifosi fantastici". Le sue parole sono state accompagnate da un boato.