Milan, Mexes: "Per vincere non ci servono rinforzi" 

foto LaPresse 15:02 - Philippe Mexes è entrato di diritto fra le chioccie del nuovo Milan. Il difensore francese, uno dei migliori in questo avvio di stagione, vede già una squadra da scudetto: "Non abbiamo avuto gli stessi rinforzi delle rivali, ma noi siamo il Milan e non ne abbiamo bisogno. Sono sicuro che ce la giocheremo. Vergara? E' più maturo della sua età e poi aspettiamo Bonera". Sugli attaccanti: "In Italia ne sono arrivati tanti, ma il più forte è Balotelli".

A Milanello si continua a sgobbare per arrivare pronti al primo vero test stagionale: la Champions. "Siamo qui per lavorare ed arrivare alla miglior condizione al momento giusto - spiega Mexes a Sky -. Approfittiamo di queste amichevoli per lavorare a livello difensivo. Adesso aspettiamo i nazionali...". L'infortunio di Bonera ("Speriamo torni presto perché è il più anziano e ci dà sicurezza") costringe Galliani a correre ai riparti. Per questo di fa il nome di Silvestre: "Qualsiasi giocatore sarà il benvenuto. E poi c'è Vergara: è un ragazzo d'oro, non lo conoscevo ma mi sta sorprendendo. E' più maturo di quello che dice la sua età". Per vincere da subito la ricetta è chiara: "Bisogna fare come la seconda parte dell'anno scorso Il mio contratto? Spero di finire la carriera al Milan, sono a disposizione". La Nazionale invece è acqua passata: "Lascio il posto ai più giovani, alcuni dimostrano di avere qualità. Io darò tutto per il Milan".