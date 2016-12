Il Napoli cancella la festa del San Paolo per la tragedia del bus

L'Italia è in lutto per la tragedia del bus precipitato in Irpinia: la Campania versa le lacrime più amare.fuochi d'artificio, balli e cheerleaders. Tutto rinviato, non sarebbe stato il momento giusto. La serata comincerà con la presentazione di maglie e acquisti. Poi un toccanteNovanta minuti col nuovo Napoli senza dimenticare il dramma.

''Il Napoli - si legge sul sito del club partenopeo - e' sgomento per l'immane tragedia avvenuta in Irpinia. Non si puo'' questa sera al San Paolo colorare la serata con uno spettacolo di balletti, acrobazie, canti e fuochi d'artificio''.

La festa però è solo rimandata come annunciato da De Laurentiis su twitter: "Dopo quanto successo in Irpinia stasera presenteremo solo maglie e nuovi giocatori. Le altre novità col Benfica". L'appuntamento è per il 9 agosto al San Paolo.