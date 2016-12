Serie A: è il giorno del calendario 

- Tutti a caccia della Juve e c'è attesa per sapere il calendario della. Calendario che prenderà forma oggi alle 18:45 con il sorteggio del campionato che inizierà il 24 agosto per concludersi il 18 maggio prossimo. Non ci saranno teste di serie e ci saranno alcuni criteri fissati dalla Lega. Sicuramentegiocheranno la prima partita in trasferta, mentre l'esordio di Mazzarri sarà a San Siro.

'Paletti' sono previsti anche nei turni infrasettimanali che non potranno vedere i derby di Genova, Roma, Torino e Verona (5 derby, record per la Serie A), così come i big-match tra Inter, Juventus, Milan, Napoli e Roma.

Altro elemento non trascurabile: non sono previste 'teste di serie', per cui tutte le squadre possono incontrarsi anche alla prima o all'ultima giornata. Tra i 'paletti' fissati dalla Lega inoltre è stato previsto che:

a) i 5 derby non potranno disputarsi né alla prima né all'ultima giornata e comunque si giocheranno in giornate diverse fra loro

b) non potrà esserci alcun incontro ripetuto (stessa partita alla stessa giornata) rispetto agli ultimi due anni

c) nella prima giornata non potranno incontrarsi tra loro, indipendentemente dall'ordine casa/trasferta, club che si sono già incontrate nella prima giornata dei campionati 2011-12 o 2012-13

d) analogamente lo stesso non potrà accadere nell'ultima giornata sulla falsariga di quanto accaduto negli ultimi due anni. E' stato anche previsto che le squadre partecipanti le squadre partecipanti alla Champions League non incontrino le societa' partecipanti all'Europa League nelle giornate poste tra un turno di Europa League (che si gioca di giovedi') e un turno successivo di Champions League (6a, 9a, 13a e 16a giornata).

Per quanto riguarda infine le sequenze di incontri in casa e in trasferta è stato deciso che:

a) nelle ultime quattro giornate le gare in casa sono perfettamente alternate a quelle in trasferta

b) non vi possono essere piu' di due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta per girone

c) nel caso in cui vi siano due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta, una coppia di incontri deve necessariamente essere in casa e l'altra in trasferta.