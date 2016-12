foto LaPresse

10:11

- Zero gol e poche emozioni nel classicissimo derby carioca tra. Match molto equilibrato tra due formazioni scese in campo soprattutto per non perdere. Nemmeno l'ingresso dell'ex milanista, entrato soltanto al 62' al posto, sblocca il match. Per la squadra disi tratta del primo risultato utile dopo cinque sconfitte consecutive.