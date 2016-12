Inter, Belfodil: "Milan e Juve mi volevano"

foto LaPresse 18:24 - Potrebbe essere l'anno della consacrazione per Ishak Belfodil. In un'intervista all'Equipe, il franco-algerino ammette il suo stupore per essere entrato nella trattativa che ha portato Cassano al Parma: "Quando ho visto quanto l'Inter mi aveva pagato, io stesso sono rimasto sorpreso. Non riuscivo a credere che il mio cartellino valesse 10 milioni più Cassano". Poi svela un retroscena: "Milan e Juve avevano chiesto informazioni su di me a gennaio". - Potrebbe essere l'anno della consacrazione perIn un'intervista all'Equipe, il franco-algerino ammette il suo stupore per essere entrato nella trattativa che ha portato Cassano al Parma: "Quando ho visto quanto l'mi aveva pagato, io stesso sono rimasto sorpreso. Non riuscivo a credere che il mio cartellino valesse 10 milioni più Cassano". Poi svela un retroscena: "avevano chiesto informazioni su di me a gennaio".

"So che Cassano aveva un grosso contratto e la sua cessione ha permesso all'Inter di avere soldi in più da spendere, però resto convinto che lui valga più di me - ha proseguito Belfodil - Sono contento di questa responsabilità. Quest'anno tutte le grandi squadre hanno fatto colpi di prima scelta, ma non sarà facile per loro solo perché hanno nomi importanti. La Serie A è un campionato difficile al quale bisogna adattarsi. Anche loro avranno tutti gli occhi addosso".



A soli 21 anni, Belfodil ha raggiunto un top team come l'Inter ma non si sente addosso il peso della responsabilità: "Per me era un sogno poi è diventato un obiettivo. Il giorno che ho firmato ero emozionato, ma il giorno dopo è passato tutto e mi sono messo subito al lavoro". Una considerazione infine sul suo obiettivo stagionale: "Guadagnare più minuti possibile, in panchina non si può fare niente. Oggi penso che Diego Milito e Rodrigo Palacio partano davanti a me, però sarà il campo a decidere. Devo ancora migliorare molte cose del mio gioco, comunque".