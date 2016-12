Honda, punizione magica col CSKA: il Milan sogna 

foto LaPresse Correlati Tegola Bonera, fuori 3 mesi

13:24

dà il massimo per il CSKA e non è distratto dalle voci mercato. Il giapponese vorrebbe volare subito a Milano, ma la sua professionalità non cala. Lo dimostra il fantastico gol su punizione in casa della Lokomotiv. Il derby finisce 2-1 per gli ospiti: Honda segna al 19', pareggia Tarasov,Honda per ora non pensa al Milan, ma il Milan pensa sempre di più a lui.