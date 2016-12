Lucio, il San Paolo lo mette fuori rosa per indisciplina e scarso rendimento

foto LaPresse 14:38 - Tempi duri per Lucio. Il difensore, campione del mondo con il Brasile nel 2002 e sul tetto d'Europa con la maglia dell'Inter nel 2010, è stato messo fuori rosa al San Paolo per indisciplina e scarso rendimento. Il suo tecnico, Paulo Autuori, ha deciso di escluderlo dal derby contro il Corinthians e non lo porterà nella tournée che toccherà Europa e Asia. Il suo futuro, insomma, è già segnato: Qatar o Arabia Saudita le possibili destinazioni. - Tempi duri per. Il difensore, campione del mondo con il Brasile nel 2002 e sul tetto d'Europa con la maglia dell'Inter nel 2010, è stato messo fuori rosa alper indisciplina e scarso rendimento. Il suo tecnico, Paulo Autuori, ha deciso di escluderlo dal derby contro il Corinthians e non lo porterà nella tournée che toccherà Europa e Asia. Il suo futuro, insomma, è già segnato: Qatar o Arabia Saudita le possibili destinazioni.

Il ritorno in Brasile doveva coincidere con la sua rinascita, dopo la deludente esperienza con la maglia della Juve. E invece in patria Lucio non è riuscito a ritrovare forma e nuovi stimoli. Tanto che è già ai margini della squadra attuale, il San Paolo, con cui ha giocato 32 partite segnando due gol. E ora si parla già delle sue possibili destinazioni: un club orientale lo sta aspettando.