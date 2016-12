Juventus, Chiellini: "Supercoppa primo obiettivo"

foto LaPresse 12:20 - Parole piene di entusiasmo quelle di Giorgio Chiellini dalla tournée americana della Juve. "Il primo obiettivo è la Supercoppa e le prossime partite serviranno a ritrovare la condizione e a oliare quei meccanismi che, dopo un mese di stop, è normale aver perso - ha detto il difensore - Qui ci sono strutture incredibili e il clima è ideale per lavorare sodo". Un giudizio sui 'nuovi': "Hanno tanto entusiasmo e questo è fondamentale". - Parole piene di entusiasmo quelle didalla tournée americana della Juve. "Il primo obiettivo è la Supercoppa e le prossime partite serviranno a ritrovare la condizione e a oliare quei meccanismi che, dopo un mese di stop, è normale aver perso - ha detto il difensore - Qui ci sono strutture incredibili e il clima è ideale per lavorare sodo". Un giudizio sui 'nuovi': "Hanno tanto entusiasmo e questo è fondamentale".

Chiellini è entusiasta dell'inizio dell'avventura americana e dell'accoglienza di Stanford: "Ci sono delle strutture incredibili specie considerando che si tratta di un'università - ha detto attraverso il sito ufficiale della Juve - Lavoreremo sodo e, del resto, dopo le vacanze avevamo voglia di unirci al gruppo e ricominciare". Sugli ultimi arrivati: "Ogbonna è nuovo nella Juventus ma ci eravamo già conosciuti sia in Nazionale che a Torino, quindi non avrà certo problemi di adattamento. Lo stesso vale per Llorente e Tevez, che già parlano la lingua, sono allineati con quanto chiede loro il mister e hanno tanto entusiasmo e volontà, ingredienti fondamentali per la nuova stagione".