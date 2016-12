Milan, Allegri: "Soddisfatto, la squadra sta crescendo" 

foto LaPresse 22:49 - La vittoria di misura sul Valencia emana sensazioni positive in casa Milan: "Considerando il periodo della stagione in cui ci troviamo, è stata una partita molto intensa - riconosce l'allenatore rossonero, Massimiliano Allegri - La squadra è cresciuta da un punto di vista fisico e mentale. I ragazzi ci hanno dato dentro e per questo sono soddisfatto. Certo, alla fine ci mancavano un po' le gambe. Bisogna ancora migliorare".

- La vittoria di misura sulemana sensazioni positive in casa: "Considerando il periodo della stagione in cui ci troviamo, è stata una partita molto intensa - riconosce l'allenatore rossonero,- La squadra è cresciuta da un punto di vista fisico e mentale. I ragazzi ci hanno dato dentro e per questo sono soddisfatto. Certo, alla fine ci mancavano un po' le gambe. Bisogna ancora migliorare".

"Le condizioni di Robinho? Valuteranno i dottiri l'entità del danno, poi vedremo". Adesso la Guinness Cup riserverà un'altra sfida affascinante, contro Chelsea o Inter: "L'una vale l'altra - spiega Allegri -. La cosa più importante è crescere. Oggi verso la fine abbiamo concesso molto, ma sono situazioni che si presentano con tanti giovani in campo. Ora prepariamoci per l'Audi Cup di Monaco e poi andiamo in America". Non resta che dare un voto alla serata del 'Mestalla': "Nel primo tempo abbiamo rischiato molto in disimpegno ma ero stato io a chiedere di giocare la palla. Nel finale difensivamente abbiamo fatto un po' meno bene che all'inizio. Nel complesso siamo stati sufficienti, anche se si poteva far meglio in fase di costruzione".