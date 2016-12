Calcioscommesse, confermata la squalifica a Gillet

foto LaPresse 12:45 - La Corte di Giustizia federale ha respinto il ricorso del portiere Jean Francois Gillet contro la squalifica di 3 anni e 7 mesi inflitta in I grado, nel processo di appello sul filone Bari-bis del calcioscommesse. Per l'allora portiere del Bari, resta dunque la squalifica di 43 mesi per le due presunte combine su Bari-Treviso dell'11 maggio 2008 e Salernitana-Bari del 23 maggio 2009. Confermate le sanzioni di Guberti, De Vezze e Kutuzov. ha respinto il ricorso del portierecontro la squalifica diinflitta in I grado, nel processo di appello sul filone. Per l'allora portiere del Bari, resta dunque la squalifica di 43 mesi per le due presunte combine su. Confermate le sanzioni di

Per Gillet, all'epoca dei fatti portiere del Bari, resta dunque la squalifica di 43 mesi per le due presunte combine su Bari-Treviso dell'11 maggio 2008 e Salernitana-Bari del 23 maggio 2009. Insieme a Gillet, oggi al Torino, la Corte di Giustizia ha confermato le sanzioni a carico di Guberti, De Vezze, Kutuzov, Fusco, Rajcic, Caputo, Bonomi, Parisi, Santoruvo, Ganci e Galasso. Ha invece parzialmente accolto il ricorso del Procuratore federale, Stefano Palazzi, contro l' assoluzione di William Pianu (ex Treviso), condannandolo alla squalifica di 3 anni e 6 mesi e parzialmente accolto i ricorsi di Raffaele Bianco e Corrado Colombo: per il primo l'accusa viene derubricata da illecito in omessa denuncia e quindi sanzionato con 6 mesi di squalifica contro i 3 anni e 6 mesi del I grado), mentre a Colombo è stata ridotto lo stop da 6 a 3 mesi.