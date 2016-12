Inter, Thohir saluta Milano: "Ci vediamo presto" 

foto LaPresse 17:18 - E' finita la missione milanese di Erick Thohir. Il magnate indonesiano che sta trattando l'acquisizione di una quota dell'Inter ha lasciato il capoluogo lombardo. "Spero di tornare presto - ha detto - . Cosa manca alla conclusione? Non dovete chiederlo a me. Ho grande rispetto per la tradizione del club. Deciderà la famiglia Moratti". Secondo Thohir, all'attuale proprietà verrebbe garantito un ruolo attivo anche nel nuovo assetto societario. - E' finita la missione milanese di. Il magnate indonesiano che sta trattando l'acquisizione di una quota dell'ha lasciato il capoluogo lombardo. "Spero di tornare presto - ha detto - . Cosa manca alla conclusione? Non dovete chiederlo a me. Ho grande rispetto per la tradizione del club. Deciderà la famiglia Moratti". Secondo Thohir, all'attuale proprietà verrebbe garantito un ruolo attivo anche nel nuovo assetto societario.

"Mi è piaciuta molto la città: amo la gente e il cibo di Milano. Spero di tornare presto. Di più, purtroppo, non posso dire. Lo dirà Massimo Moratti quando si chiuderà la trattativa. Io rispetto la sua famiglia. Hanno fatto molto per l'Inter: i nerazzurri non sarebbero così famosi senza gli sforzi fatti da loro", ha ribadito lasciando l'Armani Hotel. Thohir era arrivato giovedì in Italia e ha incontrato Moratti e il figlio Angelomario. A conclusione della missione italiana si è imbarcato da Malpensa verso Jakarta. "Al di là del rispetto per i Moratti e' chiaro che sono venuto qui per chiudere, ma rispetto la volontà e i tempi del presidente nerazzurro e della sua famiglia", ha concluso Thohir.