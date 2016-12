Invece che a Folgaria va a Folgarida, Aldo Spinelli trova il Napoli

foto LaPresse 11:11 - Bizzarro inconveniente per Aldo Spinelli. Il presidente del Livorno, diretto a Folgaria per l'amichevole del Livorno contro i greci del Kalloni, ha detto all'autista di portarlo a Folgarida ed è finito ad assistere alla partita del Napoli contro il Carpi. Un errore dettato da una sola consonante di differenza, ma anche da molte coincidenze che hanno fatto perdere al numero uno del club toscano il match della sua squadra. - Bizzarro inconveniente per. Il presidente del, diretto aper l'amichevole del Livorno contro i greci del, ha detto all'autista di portarlo aed è finito ad assistere alla partita delcontro il. Un errore dettato da una sola consonante di differenza, ma anche da molte coincidenze che hanno fatto perdere al numero uno del club toscano il match della sua squadra.

Ancora tutta da chiarire la colpa. Non è chiaro, infatti, se a sbagliare è stato l'autista, che non ha capito bene le indicazioni o ha impostato male il navigatore, o lo stesso Spinelli, non certo nuovo a confusioni con i nomi (ricordiamo lo scambio tra il campione di basket Danilovic e Danilevicius).



Fatto è che il presidente del Livorno si è messo comunque comodo in tribuna e ha guardato la partita del Napoli. Folgaria e Folgarida, del resto, distano circa 95 km e una volta arrivato a destinazione il numero uno dei toscani non aveva più alternative.