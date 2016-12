Milan, Balotelli salta l'amichevole di sabato a Valencia

foto LaPresse

23:33

ha smaltito la febbre ed è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo ma resterà a casa e non partirà per Valencia, dove sabato sera ilaffronterà i padroni di casa per la prima sfida della. Rimarranno a Milanello anche Zapata, Abate, Saponara e Montolivo, mentre El Shaarawy è stato inserito da Allegri tra i 22 convocati per la prima amichevole internazionale della stagione rossonera.