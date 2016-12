Juve, al via la trasferta coast to coast negli Stati Uniti

foto LaPresse 12:58 - E' partito il Jeep Us Tour 2013 della Juve, sbarcata a San Francisco. Fino al 7 agosto) la squadra bianconera sarà impegnata da una costa all'altra degli Stati Uniti. Per Buffon e compagni la prima uscita è fissata per mercoledì 31 luglio proprio a San Francisco contro l'Everton. A Los Angeles sabato 3 agosto sfida contro il Real Madrid o i Los Angeles Galaxy. A Miami, il 6 o il 7 agosto, test contro una tra Milan, Inter, Chelsea o Valencia. - E' partito il Jeep Us Tour 2013 dellasbarcata aFino al 7 agosto) la squadra bianconera sarà impegnata da una costa all'altra degli Stati Uniti. Per Buffon e compagni la prima uscita è fissata per mercoledì 31 luglio proprio a San Francisco contro l'A Los Angeles sabato 3 agosto sfida contro ilo i. A Miami, il 6 o il 7 agosto, test contro una tra Milan, Inter, Chelsea o Valencia.

Poi il rientro in Italia, in vista prima della gara in famiglia a Villar Perosa (11 agosto), poi della finale per la Supercoppa italiana a Roma contro la Lazio, la prima vera partita della stagione (18 agosto). Alla trasferta americana partecipano anche i nazionali, che non avevano preso parte al ritiro di Chatillon dopo l'impegno nella Confederations Cup in Brasile. Il francese Pogba si è accordato per unirsi al gruppo a partire da martedì prossimo. Non è partito dall'Italia Simone Pepe, che continua con il suo programma di recupero.