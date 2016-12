Barcellona, Martino si presenta: "E' un privilegio essere qui" 

- Da neo-allenatore del, il primo pensiero di, durante la conferenza stampa di presentazione, è rivolto a Vilanova: "Sono felice di essere qui, ma sappiamo tutti il motivo per cui è successo: mando un grosso in bocca al lupo a Tito". Poi il Tata si scioglie un po': "Essere al Barca è un privilegio. Il mio sistema di gioco dipende dai giocatori che ho a disposizione. Messi? Non c'entra col mio arrivo in blaugrana".

"Nelle mia carriera ho sempre fatto giocare le mie squadre guardando alle caratteristiche dei giocatori" spiega il Tata. Chi si aspettava una rivoluzione tattica rimarrà deluso: "Cercheremo di reintrodurre la pressione sui portatori di palla avversari, ci faciliterà le cose. Messi giocherà nella solita posizione. La sua intesa con Neymar? Non posso pensare che non siano compatibili. Se non lo fossero, sarebbe solo colpa dell'allenatore e non dei singoli giocatori. L'ideale è avere una squadra che sappia sfruttare tutte le opzioni a propria disposizione. Non vincere niente sarebbe un disastro".

Martino ancora non si sbilancia sul mercato: "'Prima di dare indicazioni voglio conoscere la rosa a mia disposizione. Fabregas? Il club ha già rifiutato delle offerte quindi resta con noi". Poi zittisce chi pensa sia stato proprio Messi a guidarlo verso il Barça, dato il legame di entrambi col Newell's: "Io e Messi non ci conosciamo. Non è vero che lui ha influito sul mio arrivo a Barcellona. Pensavo che un giorno lo avrei allenato: non qui, ma in Argentina...". Poi l'ultima parentesi su Vilanova: "Abbiamo parlato e l'ho gradito molto. Gli auguro un pronto recupero".