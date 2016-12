Liverpool, Luis Suarez minacciato di morte su twitter. Braccio di ferro tra Reds e Arsenal 

- Un caso spinoso, quello die del suo passaggio dalall', e adesso pure pieno di minacce. Secondo quanto riportato da "Star", l'attaccante sudamericano, al centro di una vicenda di mercato intricata al punto da costruirci una lunga telenovela, avrebbe ricevuto messaggi minatori su twitter. I tifosi del Liverpool gli avrebbero intimato di non trasferirsi a Londra. Intanto da Anfield: "Il giocatore non è in vendita".

Le minacce ricevute da Luis Suarez sono l'ultima goccia di veleno in un mare di polemiche e acque limacciose. A scatenare il putiferio e originare il braccio di ferro è stata l'offerta da 40 milioni e una sterlina presentata dai Gunners ai Reds. In principio sembrava una goliardata. Sarebbe, invece, la cifra necessaria per assicurarsi l'attaccante e superare il buy-out previsto nel contratto del Pistolero.

Da Liverpool, però, arrivano altre indicazioni: nessuna clausola di uscita, come riportato dal Telegraph. Al punto che ad Anfield hanno pure stabilito il prezzo: 52 milioni di sterline. Ben oltre la cifra prevista dalla presunta clausola escape, invocata dai Gunners e negata dai Reds. La vicenda potrebbe finire sul tavolo della Premier, quello del Collegio Arbitrale. Nel frattempo il Liverpool, giusto per mettere un altro po' di sale, aggiorna il suo status dopo aver fissato la base d'asta. Lo fa con una chiusura netta e fresca di giornata: "Suarez non è in vendita". Tanto per gradire.