foto LaPresse

- La gara è amichevole, di quelle che ti consentono l'accademia. E Zlatan Ibrahimovic ci prova: elastico in area, alla Ronaldinho. Ma la figura non strappa applausi, solo ironia a vagonate. Il bomber del Psg cerca il numero nel corso dell' amichevole a Stoccolma contro l'Hammarby. Controllo in the box, avversario puntato, ma l'elastico si rompe. Il pallone scivola via e a Ibra non resta che abbracciare un difensore. Sarà per la prossima volta.