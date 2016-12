Inter, Thohir è a Milano: tutto pronto per il cambio di proprietà

Moratti ha poi rivelato che non sono in programma altri incontri, mentre in serata il figlio Angelomario ha lasciato l'albergo nel quale alloggia Erick Thohir. "Vicini alla chiusura? Non credo", ha detto il vice-presidente dell'Inter.



Smentite a parte, pare stia per nascere una nuova era per l'Inter. Thohir è sbarcato a Milano e ha incontrato Moratti per la seconda volta. La presentazione delle garanzie bancarie da parte dell'indonesiano è stata il passo decisivo per portare a termine l'operazione, che gli consegnerà la maggioranza del club nerazzurro. I legali delle due parti hanno preparato il contratto e per domenica è stato fissato un appuntamento presso un notaio per formalizzare l'atto di vendita della società.



Tra gli aspetti ancora da definire nel passaggio di consegne c'è il ruolo di Moratti nell'Inter del futuro: probabilmente ne avranno parlato proprio a pranzo. Thohir non vuole rompere con la tradizione e vuole sfruttare le conoscenze e la grande esperienza dell'attuale presidente. Secondo indiscrezioni, il magnate indonesiano potrebbe lasciare alla famiglia Moratti la vice presidenza esecutiva dell'Inter: questo nel caso si prendesse subito il 75%. Se l'acquisizione della maggioranza arrivasse in una seconda fase, Moratti andrebbe a gestire la fase di transizione da presidente.